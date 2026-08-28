Kleiner Dämpfer Baskets verlieren gegen die Gladiators Trier

Im zweiten Testspiel unterlag der Basketball-Bundesligist Telekom Baskets Bonn um John-Michael Wright (Foto links) zu Hause den Gladiators Trier mit 94:110 (17:29, 24:19, 32:33, 21:29). Die Gastgeber mussten ohne Tylan Birts (Fuß) und Kur Jongkuch (Knie) antreten, Alijah Comithier, Grayson Murphy und Michael Kessens standen hingegen zum ersten Mal in der Pre-Season im Kader.

Nach einem mäßigen Auftaktviertel drehten die Bonner auf und ergriffen erstmals die Führung (32:31, 15.), die beim Kabinengang wieder Geschichte war (41:48). Nach der Pause entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem die Baskets bis zum 86:89 auf Tuchfühlung blieben. Doch Trier traf konstant aus der Distanz und gewann. Joel Aminu und Jeff Garrett waren mit je 17 Punkten Bonner Topscorer.

Trainer Marko Stankovic (Headcoach Telekom Baskets Bonn) war mit der Angriffsleistung einverstanden, bemängelte aber die Verteidigung: „Wir müssen defensiv deutlich besser arbeiten, wenn wir gegen Mannschaften, die auf hohem Niveau spielen, gewinnen wollen.“