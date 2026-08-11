Ein türkischer Sportjournalist ist vorübergehend festgenommen worden, weil er in den Sozialen Medien über einen angeblich bevorstehenden Wechsel des Bayern-Stars Jamal Musiala zu Galatasaray Istanbul berichtete.

Gegen den Journalisten werde wegen der öffentlichen Verbreitung irreführender Informationen ermittelt, berichteten der türkische Sender NTV und andere Medien übereinstimmend. Er sei am Montagabend wieder freigelassen worden.

Journalist berichtete über angeblichen Musiala-Transfer zu Galatasaray

Der Journalist hatte demnach zuvor berichtet, dass Musiala kurz vor einem Wechsel zu Galatasaray Istanbul stehe. Der Klub hatte Transfergerüchte Ende Juli dementiert und sprach von einer bewussten Verbreitung irreführender Nachrichten. Galatasaray führe Transferaktivitäten mit großer Diskretion durch, man bitte die Fans, sich nur auf offizielle Mitteilungen zu verlassen, hieß es.

Das türkische Parlament hatte 2022 ein umstrittenes Desinformationsgesetz verabschiedet. Damit kann unter anderem die Verbreitung von Falschinformationen unter Strafe gestellt werden, wenn der Verfasser das Motiv hat, Beunruhigung auszulösen. (dpa/red)