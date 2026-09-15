Der FC Viktoria Köln bleibt in der Dritten Liga auf Erfolgskurs. Am Dienstagabend gelang der Mannschaft von Trainer Marian Wilhelm ein umkämpfter 3:1 (1:0)-Erfolg beim Aufsteiger SV Meppen. Für die Viktoria war es der vierte Sieg im sechsten Spiel, zumindest bis Mittwochabend sind die Kölner Tabellenzweiter.

In Meppen agierten die Gäste von Beginn an überlegen und ließen Ball und Gegner laufen. Mit dem Selbstvertrauen aus dem furiosen 4:0 gegen Hansa Rostock im Rücken erspielte sich die Viktoria einige Chancen – doch David Otto vergab gleich dreimal die Führung. Das überfällige 1:0 fiel nach einem Eckball in der 33. Minute: Zunächst war Tim Kloss frei zum Kopfball gekommen, doch Julius Pünt konnte noch klären. Niklas Swider kam an den Ball und legte klug quer auf Lucas Wolf – der Offensivmann schoss wuchtig ein.

Anschlusstreffer aus dem Nichts

Nach dem Seitenwechsel blieb die Viktoria das dominante Team. Meppen kam phasenweise minutenlang nicht an den Ball. Eine weitere Ecke, getreten von Pascal Fallmann, führte zum 2:0. In der 55. Minute war Kloss aus sechs Metern frei zum Kopfball gekommen und markierte seinen ersten Saisontreffer. Mehr oder weniger aus dem Nichts kam Meppen zum Anschluss. Verthomy Boboy hatte einen Seitenwechsel verschlafen, die folgende Flanke drückte der eingewechselte Cyrill Akono zum 1:2 ins Netz (69.). In der Schlussphase geriet die Viktoria ins Wanken, wurde aber durch Wolfs zweiten Treffer erlöst (90.+2).

Am Samstag könnte Köln die englische Woche mit einem Heimsieg gegen den FC Ingolstadt (14 Uhr, Sportpark Höhenberg) perfekt abschließen und sich über die lange Länderspielpause oben in der Tabelle festsetzen.