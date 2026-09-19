Der FC Viktoria Köln hat sich mit einer perfekten englischen Woche in die lange Länderspielpause verabschiedet. Der Höhenberger Drittligist gewann am Samstag sein Heimspiel gegen den FC Ingolstadt mit 3:0 (0:0), feierte damit den dritten Sieg in Folge und übernahm zumindest bis Sonntag die Tabellenführung.

Kurz nach dem Anpfiff musste die Viktoria einen Schreckmoment überstehen, als plötzlich Nishan Velupillay frei vor dem Tor auftauchte, aber am stark reagierenden Arne Schulz scheiterte (2.). Ingolstadt machte den Kölnern in der Folge mit einer vielbeinigen Defensive das Leben schwer. Dennoch kamen die Höhenberger zu guten Möglichkeiten, ließen diese aber ungenutzt. Zunächst verzog Pascal Fallmann (9.), später scheiterte David Otto an FCI-Keeper David Klein (26.). Yannick Tonye (39.) per Kopf und Niklas Castelle (42.) ließen ebenfalls gute Chancen liegen.

Starkes Solo von Niklas Castelle

Nach der Pause blieb Köln am Drücker. Ingolstadt kam – mit Ausnahme eines beinahe katastrophalen Fehlpasses von Taylan Duman – kaum noch gefährlich an den Viktoria-Strafraum. In der 60. Minute sorgte dann eine überragende Einzelleistung für die verdiente Führung der Höhenberger: Castelle kam kurz außerhalb des Strafraums an den Ball, ließ auf dem Weg hinein gleich fünf Ingolstädter stehen und jagte den Ball wuchtig zum 1:0 ins Netz. Wenig später hätte Niklas Swider auf 2:0 erhöhen können, doch der Fernschuss des Juniorennationalspielers wurde von Keeper Klein über die Latte gelenkt.

Die Führung verlieh der Viktoria noch mehr Selbstvertrauen – und eröffnete Räume zum Kontern. In der 78. Minute hatte Lucas Wolf viel Platz im Mittelfeld. Der Doppeltorschütze aus Meppen (3:1) bediente Otto mit einem perfekten Steckpass, Kölns Kapitän lupfte den Ball aus spitzem Winkel zum 2:0 ins Netz und sorgte damit für die vorübergehende Tabellenführung. „Spitzenreiter, Spitzenreiter“ hallte es durch den Sportpark. Angestachelt davon nutzte die Viktoria ihre Chancen eiskalt: Joker Alexander Prokopenko flankte in der 85. Minute ins Zentrum, wo Wolf zum 3:0-Endstand einköpfte.