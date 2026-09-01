Am 31. Januar 2027 wird in Köln der neue Handball-Weltmeister gekrönt. Bereits ab dem 20. Januar ist die LANXESS arena Schauplatz der Haupt- und Finalrunde der IHF Handball-Weltmeisterschaft der Männer. Zwanzig Jahre nach dem deutschen WM-Titel von 2007 kehrt das Turnier damit an einen Ort zurück, der für viele Handballfans bis heute eng mit dem damaligen „Wintermärchen“ verbunden ist.

Handball gehört seit vielen Jahren fest zur Geschichte der LANXESS arena. Nicht umsonst wird die Arena in der Handballwelt immer wieder als „Cathedral of Handball“ bezeichnet. Wenn nahezu 20.000 Fans mitfiebern, die Stimmung von den Rängen auf das Spielfeld überspringt und sich die Dynamik des Spiels auf die gesamte Halle überträgt, entsteht eine besondere Atmosphäre. Im Januar 2027 gibt es davon gleich zehn Spieltage – und am Ende wird genau hier der neue Weltmeister gekürt.

32 Nationen, ein Titel, und die entscheidenden Spiele direkt vor der Haustür Copyright: Kenny Beele

Erinnern Sie sich an 2007?

Viele wissen noch, wo sie damals saßen – vor dem Fernseher, in der Kneipe oder sogar selbst in der Halle. Die Handball-Weltmeisterschaft 2007 begeisterte weit über die eigentliche Handballszene hinaus. Heiner Brand wurde zur Nationalfigur, Pascal Hens, Henning Fritz und Co. zu den Gesichtern eines Turniers, das ganz Deutschland in seinen Bann zog. Am Ende wurde in Köln der WM-Pokal vom DHB-Team in die Höhe gereckt.

Zwanzig Jahre ist das inzwischen her. Eine ganze Generation kennt den Titel von 2007 vor allem aus Erzählungen, Bildern und Videos. Im Januar 2027 bekommt sie die Möglichkeit, ihre eigenen WM-Erinnerungen zu sammeln – am selben Ort, an dem damals Geschichte geschrieben wurde.

Damit knüpft Köln 2027 an seine besondere Handball-Geschichte an. Vom 20. bis zum 31. Januar ist die LANXESS arena einer der zentralen Spielorte der Weltmeisterschaft. Zunächst stehen die Spiele der Hauptrunde auf dem Programm, bei der auch das DHB-Team bei erfolgreicher Qualifikation mit von der Partie sein wird.

Mit Frankreich, Spanien und Kroatien könnten zudem weitere internationale Top-Nationen in Köln auflaufen. Für Überraschungen könnten unter anderem Teams wie Chile, die Türkei oder Kap Verde sorgen. So oder so steht den Fans in Köln an allen Spieltagen ein sportlich hochklassiges Programm bevor. Anschließend folgen Viertelfinale, Halbfinale und schließlich das Endspiel am 31. Januar. Sicher ist bereits jetzt: Die entscheidende Turnierphase findet in Köln statt.

Gerade in diesen Spielen zeigt sich, was eine Handball-Weltmeisterschaft ausmacht. Das Tempo ist hoch, Führungen können innerhalb weniger Minuten kippen und oft bleibt eine Partie bis in die Schlussphase offen.

In der LANXESS arena kommt die unmittelbare Nähe zum Geschehen hinzu: Die Reaktionen der Spieler, die Dynamik auf dem Feld und die Stimmung auf den Rängen sind direkt spürbar. Wenn eine Partie eng wird und nahezu 20.000 Fans mitfiebern, entsteht genau die Atmosphäre, für die große Handball-Abende in Köln seit Jahren stehen.

Wie es um die Tickets steht

Der Vorverkauf für die Weltmeisterschaft läuft bereits auf Hochtouren. Für einige Spieltage sind aktuell noch Tickets erhältlich. Besonders mit Blick auf die Finalrunde ist mit einer weiterhin hohen Nachfrage zu rechnen. Wer einen bestimmten Spieltag oder eine bevorzugte Kategorie im Blick hat, sollte sich daher frühzeitig informieren.

Zwanzig Jahre nach dem deutschen WM-Titel von 2007 kehrt die Weltmeisterschaft an einen Ort zurück, der bis heute für besondere Handball-Momente steht. Im Januar 2027 können Fans diese Atmosphäre erneut live in Köln spüren. Wer das „Wintermärchen 2.0“ miterleben möchte, ist in der LANXESS arena genau richtig.

Alle Spieltermine in der LANXESS arena, die aktuell verfügbaren Ticketkategorien sowie den direkten Weg zum Ticketshop gibt es auf HIER.