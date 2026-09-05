Wer heute in sein Gebäude investiert, denkt längst nicht mehr nur an einzelne Gewerke. Photovoltaik, Stromspeicher, Wärmepumpe, Klimaanlage und Elektrotechnik greifen zunehmend ineinander. Genau hier setzt MATBEC an und verbindet die einzelnen Bereiche zu abgestimmten Lösungen.

„Viele Hausbesitzer wünschen sich mehr Sicherheit und Kontrolle in ihren eigenen vier Wänden“, erklärt Matthias Becker, Inhaber von MATBEC. Die Firma des gelernten Dachdeckermeisters und Solarteurs begleitet ihre Kunden von der Planung bis zur Inbetriebnahme. „Wir kümmern uns um die komplette Montage, die Anmeldung und die Inbetriebnahme. Am gleichen Tag werden unsere Kunden mit einem Smart Meter ausgestattet. Sie sehen sofort, wie viel Strom sie erzeugen und verbrauchen.“

Alle Dienstleistungen liefert MATBEC aus einer Hand. Copyright: zVg

Energie, die mehr kann als Strom

MATBEC ist auch im Bereich Wärme und Klima tätig. Das Unternehmen plant und installiert Wärmepumpen und Klimaanlagen, abgestimmt auf Gebäude, Nutzung und individuellen Bedarf. In Verbindung mit Photovoltaik und Stromspeicher können Strom, Wärme und Kühlung sinnvoll zusammenspielen. Auch Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge lässt sich in das Gesamtsystem integrieren.

Sicherheit bedeutet heute: Strom selbst erzeugen und intelligent nutzen. Matthias Becker, Inhaber von MATBEC

Jetzt Energiekosten langfristig selbst in die Hand nehmen

Jeder Monat ohne eigene Solaranlage bedeutet weiterhin mehr Strombezug aus dem öffentlichen Netz. Wer jetzt investiert, kann früher eigenen Solarstrom nutzen und profitiert zugleich von attraktiven Rahmenbedingungen wie dem 0-Prozent-Umsatzsteuersatz und der gesetzlichen Einspeisevergütung.

„Sicherheit bedeutet heute: Strom selbst erzeugen und intelligent nutzen“, betont Becker. Mit einem Speicher lässt sich eigener Solarstrom auch dann nutzen, wenn die Sonne nicht scheint. Das Energiemanagement kann zudem helfen, Strom gezielt und effizient einzusetzen. Auch Lösungen für eine Versorgung des gesamten Hauses bei Stromausfall gehören zum Angebot.

Matthias Becker, Inhaber von MATBEC Copyright: zVg

MATBEC. Handwerk, das zusammenarbeitet

Als inhabergeführtes Unternehmen mit Standorten in Kerpen und Euskirchen verbindet MATBEC handwerkliches Know-how mit technischer Planung und persönlicher Betreuung. Über 50 Mitarbeitende sowie Meister und Ingenieure arbeiten gemeinsam an Lösungen für private, gewerbliche und öffentliche Auftraggeber.

Der Anspruch: Gebäude ganzheitlich betrachten und Lösungen schaffen, die zusammenpassen.

MATBEC deckt viele Fachbereiche ab: Dach & Wand, Solar, Wärme & Klima sowie Elektro – für Privatleute wie auch für Gewerbetreibende. Copyright: zVg

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