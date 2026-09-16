Neue Hausarztpraxis in der Beta Klinik„Weil gute Medizin den ganzen Menschen sieht!“

Über mehrere Jahre hat sie bereits eine hausärztliche Praxis geleitet und kennt daher die Anforderungen an eine persönliche, vertrauensvolle und kontinuierliche Betreuung ihrer Patientinnen und Patienten. In ihrer neuen Praxis an der Beta Klinik steht die ganzheitliche medizinische Betreuung im Mittelpunkt. Ob akute Beschwerden, chronische Erkrankungen, Vorsorge oder individuelle Fragen zur eigenen Gesundheit – Dr. Trzoska nimmt sich Zeit für eine ausführliche Beratung und eine sorgfältige Diagnostik. Zum Leistungsspektrum gehören unter anderem Gesundheitsvorsorge und Früherkennung, die Betreuung chronischer Erkrankungen sowie eine individuelle Ernährungs- und Lebensstilberatung. Ergänzt wird das Angebot durch moderne diagnostische Verfahren wie Ultraschall, EKG, Leber-Elastographie und ein ambulantes Schlafapnoe-Screening.

Unkomplizierte Koordination

Ein besonderer Vorteil ist die Einbindung der Hausarztpraxis in das medizinische Netzwerk der Beta Klinik. Bei Bedarf können weiterführende Untersuchungen und fachärztliche Behandlungen schnell und unkompliziert koordiniert werden. So profitieren Patientinnen und Patienten von kurzen Wegen und einer engen Zusammenarbeit verschiedener medizinischer Fachrichtungen – und damit von einer Versorgung, bei der die individuellen Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Die Praxis öffnet am 1. Oktober 2026. Termine können bereits ab dem 1. September 2026 online oder telefonisch vereinbart werden. Wir freuen uns, mit diesem neuen Angebot die hausärztliche Versorgung in der Beta Klinik weiter auszubauen und unseren Patientinnen und Patienten eine kompetente medizinische Begleitung aus einer Hand zu bieten.

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Beta Klinik GmbH

Joseph-Schumpeter-Allee 15

53227 Bonn

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