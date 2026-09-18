Mit der SolarFlow Mix Serie verbindet Zendure Solar, Speicher und intelligentes Energiemanagement. Die modular aufgebauten Energielösungen passen sich flexibel an unterschiedliche Haushaltsgrößen, Anlagenkonfigurationen und Nutzungssituationen an. Im Mittelpunkt stehen zwei Modelle: der SolarFlow 4000 Mix Pro für größere und komplexere Setups sowie der SolarFlow 4000 Mix AC+ als flexible Lösung für neue und bestehende Photovoltaikanlagen.

SolarFlow 4000 Mix Pro: Volle Leistung für größere Haushalte

Der SolarFlow 4000 Mix Pro richtet sich an Haushalte mit höherem Energiebedarf und an Nutzerinnen und Nutzer, die verschiedene PV-Quellen miteinander verbinden möchten. So kann das System beispielsweise in einem Setup zum Einsatz kommen, in dem Balkon- und Dach-Photovoltaik zusammenspielen.

Technisch ist das Modell auf eine hohe Eingangsleistung ausgelegt: Das System erreicht eine PV-Gesamtleistung von bis zu 13 kW, bestehend aus 8 kW DC- und 5 kW AC-Leistung. Im Netzbetrieb liefert der SolarFlow 4000 Mix Pro bis zu 4.000 Watt Dauerleistung. Für den netzunabhängigen Betrieb stehen 3.680 Watt zur Verfügung mit einer Spitzenleistung von bis zu 7,2 kW.

Die Speicherkapazität beginnt bei 8 kWh und lässt sich auf bis zu 50 kWh erweitern. Zendure nennt für einen Haushalt mit rund 7.000 kWh Jahresverbrauch ein mögliches Einsparpotenzial von bis zu 91% beziehungsweise etwa 2.560€ pro Jahr. Die tatsächliche Ersparnis hängt jedoch unter anderem von PV-Ertrag, Stromtarif, Verbrauchsprofil, Speichergröße und Nutzungsverhalten ab.

Der SolarFlow 4000 Mix Pro bietet maximale Leistung, Skalierbarkeit und ein hohes Maß an Energieunabhängigkeit. Copyright: Zendure

SolarFlow 4000 Mix AC+: Intelligente Nachrüstlösung für bestehende PV-Anlagen

Der SolarFlow 4000 Mix AC+ ist vor allem für Haushalte interessant, die neu in das Thema Solar und Speicher einsteigen oder bestehende Anlagen gezielt nachrüsten möchten.

Über den PV-IN-Port verfügt das System über einen 5-kW-AC-Eingang und ist mit gängigen Wechselrichtern kompatibel. Lade- und Entladeleistung liegen jeweils bei bis zu 4.000 Watt. Auch hier startet die Speicherkapazität bei 8 kWh und kann auf bis zu 50 kWh ausgebaut werden.

Als Orientierung nennt Zendure einen Drei-Personen-Haushalt mit rund 5.000 kWh Jahresverbrauch. In diesem Szenario soll sich eine Reduzierung der Stromkosten um etwa 88% beziehungsweise rund 1.760€ pro Jahr erreichen lassen. Auch das ist ein Herstellerwert für ein bestimmtes Nutzungsszenario und keine allgemeingültige Einspargarantie.

Plug-and-Play: Speicherlösungen für unterschiedliche Ausgangssituationen

Die SolarFlow Mix Serie verbindet die Leistung klassischer Heimspeicher mit einem flexiblen Installationskonzept. Je nach Modell und gewünschter Leistung ist sowohl ein Plug-in-Anschluss als auch eine feste Einbindung in die Hausinstallation möglich. Für höhere netzseitige Leistungen ist eine fachgerechte Festinstallation erforderlich.

Die beiden 4000er-Modelle sind modular aufgebaut. Ihre Batteriekapazität beginnt bei 8 kWh und lässt sich flexibel auf bis zu 50 kWh erweitern. Damit bietet die SolarFlow Mix Serie unterschiedliche Möglichkeiten, den Speicher an verschiedene Haushaltsgrößen und Energiebedarfe anzupassen.

Für kleinere Haushalte gibt es zudem den SolarFlow 3000 Mix AC+. Mit einer Speicherkapazität von 8 kWh und einer Dauerleistung von 3.000 Watt eignet sich das System dank seiner Off-Grid-Funktion auch für den mobilen Einsatz und als Notstromlösung.

Vom Stromspeicher zum intelligenten Energiesystem

Die SolarFlow Mix Serie vereint leistungsstarke Hardware mit intelligenter Software. Ziel ist es, Haushalte dabei zu unterstützen, ihren Eigenverbrauch zu maximieren, Energiekosten nachhaltig zu senken und gleichzeitig unabhängiger vom öffentlichen Stromnetz zu werden. Das wird vor allem dann relevant, wenn im Haushalt mehrere Energieflüsse zusammenkommen – etwa PV-Erzeugung, Batteriespeicher, dynamische Stromtarife und größere Verbraucher wie Wärmepumpe oder Elektroauto.

Die Grundlage dafür bildet Zendures HEMS 2.0 (Home Energy Management System). Es vernetzt PV-Anlage, Speicher, Stromnetz und angebundene Verbraucher und koordiniert die Energieflüsse im Haushalt. Im ZENKI-Modus berücksichtigt das System unter anderem Strompreise, Wetterdaten, Verbrauchsmuster und die erwartete PV-Erzeugung, um Lade- und Entladevorgänge zu optimieren. Innerhalb eines HEMS können bis zu sechs Zendure-Speichersysteme koordiniert werden.

Mit Agentic HEMS will Zendure das Energiemanagement zudem über eine reine KI-basierte Zeitplanung hinaus weiterentwickeln. Statt nur zu bestimmen, wann Energie geladen oder entladen wird, soll das System den Energiehaushalt vorausschauend koordinieren: Es erfasst die aktuelle Situation, prognostiziert künftige Entwicklungen, berücksichtigt die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer und leitet daraus eigenständig Entscheidungen ab.

Dafür greifen drei zentrale Komponenten ineinander:

ZenPulse ist das Prognosemodell von Agentic HEMS. Es soll unter anderem PV-Erzeugung, Energieverbrauch, Strompreise und Wetterentwicklungen analysieren und prognostizieren und damit die Datengrundlage für die weitere Steuerung schaffen. ZENKI™ AI Agents übersetzen diese Prognosen in konkrete Entscheidungen und Maßnahmen. Dabei sollen sie unter anderem Energiekosten, Komfort, Batterielebensdauer und Sicherheit berücksichtigen. ZEN+OS bildet die offene technologische Plattform, über die Geräte und Energiemanagement-Entscheidungen im Haushalt miteinander vernetzt und koordiniert werden. Die Plattform bindet mehr als 870 Energieanbieter in Europa ein und unterstützt zahlreiche weitere Integrationen, darunter Smart-Home-Plattformen, Wärmepumpen, PV-Wechselrichter und EV-Ladelösungen. So lässt sich das Energiesystem flexibel erweitern und an veränderte Anforderungen anpassen.

Ergänzend bietet Zendure mit ZenGuard™ ein mehrschichtiges Sicherheitskonzept für die Batterie. Es kombiniert ein duales Batteriemanagementsystem (BMS), intelligente Zellwartung und ein integriertes Feuerlöschsystem auf Basis von Wärme-Aerosolen.

Dynamischer Stromtarif als Teil des Energiemanagements

Mit ZenWave™ ergänzt Zendure seine Speicherlösungen um einen eigenen dynamischen Stromtarifservice in Deutschland. Im Unterschied zu klassischen Festpreistarifen orientiert sich ZenWave™ laut Hersteller an den Strompreisen der europäischen Strombörse EPEX SPOT und setzt auf 100% zertifizierten Ökostrom. In Verbindung mit HEMS 2.0 und ZENKI können Stromtarife, Wetterdaten, Verbrauchsprognosen und PV-Erzeugung in die Steuerung einbezogen werden. So lässt sich Solarstrom im Haushalt nutzen oder speichern, während der Netzbezug zeitlich optimiert werden kann. Wie hoch die tatsächliche Ersparnis ausfällt, hängt von den jeweiligen Bedingungen ab.

ZenWave™ ergänzt das Energiemanagement um einen dynamischen Stromtarif, der sich an den Börsenstrompreisen der EPEX SPOT orientiert. Copyright: Zendure

Speicher für unterschiedliche Anforderungen

Das Konzept der SolarFlow Mix Serie ist auf unterschiedliche Haushalte und Einsatzbereiche ausgerichtet. Statt eine einheitliche Lösung für alle anzubieten, umfasst die Produktfamilie drei Modelle mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

Die Schwerpunkte auf einen Blick:

Der SolarFlow 4000 Mix Pro zielt auf größere Haushalte mit höherem Energiebedarf und komplexeren Installationen. Er eignet sich insbesondere für Kombinationen aus Balkon- und Dach-Photovoltaik. Der SolarFlow 4000 Mix AC+ richtet sich an Haushalte, die neu in die Kombination aus Solar und Speicher einsteigen oder ihre bestehende PV-Anlage erweitern möchten. Das kompaktere SolarFlow 3000 Mix AC+ eignet sich vor allem für kleinere Haushalte und mobile Anwendungsszenarien.

Die SolarFlow Mix Serie zeigt, dass ein Stromspeicher heute mehr sein kann als eine Ergänzung zur PV-Anlage. Entscheidend ist, wie gut Speichergröße, Leistung, Installation und Energiemanagement zum eigenen Haushalt passen. Mit HEMS 2.0 und ZenWave™ lässt sich das Energiemanagement bereits heute stärker an Erzeugung, Verbrauch und Strompreisen ausrichten. Mit Agentic HEMS will Zendure diesen Ansatz künftig um eine noch vorausschauendere und zunehmend autonome Koordination des Energiehaushalts erweitern. Welche Lösung sich eignet, hängt vor allem vom individuellen Verbrauch, der vorhandenen Solaranlage und dem gewünschten Maß an Unabhängigkeit ab.