Rauch, Flammen, sengende Hitze – und plötzlich steht Superman mitten im Brandgebiet. Während die Insel Borneo eine der schwersten Waldbrandsaisons der vergangenen Jahre erlebt, ist ein ungewöhnlicher Helfer zum Internetstar geworden: Der 17-jährige Rudiyansah schlüpft statt in Schutzkleidung in einen rot-blauen Superhelden-Anzug, wenn er nach der Schule mit seinem Vater gegen die Flammen kämpft.

Bilder und Videos des Jugendlichen bei seinen Einsätzen in Kalimantan, dem indonesischen Teil Borneos, gehen derzeit im Netz viral. Rudiyansah hilft dabei nicht etwa als ausgebildeter Feuerwehrmann, sondern als freiwilliger Helfer in der Gruppe seines Vaters. Mittlerweile gilt er als Symbolfigur für Indonesiens alljährlichen Kampf gegen die Flammen.

Der Student Rudiansyah (L) trägt ein Superman-Kostüm während des Löscheinsatzes. Copyright: AFP

Vor der verkohlten Landschaft und den dichten Rauchschwaden fällt sein leuchtendes Kostüm mit dem wehenden Cape und dem ikonischen „S“ auf der Brust besonders ins Auge. Indonesiens Forstminister Raja Juli Antoni meinte bereits, der Jugendliche sei nicht nur ein Superheld, sondern auch ein „Waldheld“.

Wie es dazu kam, dass Rudiansyah ein Superman-Kostüm trägt

Der Anzug sei eher zufällig zum Einsatz gekommen, erzählt der Teenager in einem Instagram-Video der örtlichen Feuerwehr: Er habe ihn in einem Schrank gefunden und einfach angezogen. „Statt zu Hause zu sitzen und auf dem Handy zu spielen, ist es besser, beim Löschen zu helfen“, sagt Rudiyansah. Als er 2023 erstmals in ein Brandgebiet ging, habe er Angst gehabt. Inzwischen sei er daran gewöhnt und fürchte sich nicht mehr.

Voller Einsatz mit Umhang. Der Student will später Förster werden. Copyright: AFP

Die Bilder vom jungen Superman mit Wasserschlauch in der Hand verbreiteten sich weit über Kalimantan hinaus. Sogar James Gunn, Regisseur des jüngsten Superman-Films von 2025 und Co-Chef des US-Unterhaltungsriesen DC Studios, reagierte auf einen Beitrag über Rudiyansah mit einem roten Herz-Emoji.

Junger Superman will Förster werden

Auch Forstminister Antoni ist voll des Lobes und traf Rudiyansah bei einem Besuch in der Provinzhauptstadt Palangkaraya. Staatspräsident Prabowo Subianto habe ihm Grüße ausrichten lassen, sagte der Minister. Der Teenager selbst hat bereits einen Berufswunsch: Er möchte später Förster werden.

Hinter den viralen Bildern steckt allerdings ein ernstes Problem. Während der Trockenzeit wüten in Indonesien regelmäßig heftige Waldbrände, besonders auf den Inseln Sumatra und Borneo. Oft breiten sich die Feuer auf ausgetrockneten Torfflächen unter der Erde weiter aus und erzeugen über Tage oder Wochen hinweg dichten Rauch. Der Qualm macht nicht an den Landesgrenzen halt: Oft erreicht er auch Teile Malaysias, Singapurs und Bruneis und verpestet dort die Luft.

Besonders verheerend war die Brandsaison 2015, als riesige Flächen auf beiden Inseln brannten und der Rauch in weiten Teilen Südostasiens den Alltag beeinträchtigte. Rudiyansah war damals noch ein kleines Kind, erinnert sich aber an die Folgen - und will nach eigenen Angaben mit seinem Einsatz unbedingt verhindern, dass sich die schlimmen Bilder wiederholen. (dpa/red)