Ein 61-jähriger Mann ist bei einem schweren Verkehrsunfall im Versmolder Stadtteil Loxten (Kreis Gütersloh) ums Leben gekommen. Der Autofahrer fuhr in einen Kreuzungsbereich und übersah dabei den von links kommenden Kleintransporter eines 18-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.

Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt und ein Rettungshubschrauber waren am Sonntagabend an der Unfallstelle im Einsatz. Für den 61-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät: Durch den Zusammenstoß wurde er so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Straße war für rund fünf Stunden voll gesperrt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nach Angaben der Polizei aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens nicht. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. (dpa/red)