Ein Haus in Wuppertal ist akut einsturzgefährdet und musste geräumt werden. Die Bewohner alarmierten zunächst die Feuerwehr, weil in einer Erdgeschosswohnung Putz von der Decke fiel, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass tragende Balken morsch und teilweise überhaupt nicht mehr vorhanden waren.

Daraufhin wurde eine akute Einsturzgefahr festgestellt. Die Bewohner der beiden betroffenen Wohnungen mussten das Haus verlassen. Eine Familie kam in einer von der Stadt bereitgestellten Unterkunft unter, ein weiterer Mieter konnte sich selbst eine Bleibe organisieren.

Anschließend wurden die betroffenen Balken mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks (THW) abgestützt. Dadurch konnte das Gebäude vorläufig gesichert werden. Der Einsatz von Feuerwehr und THW endete nach rund neun Stunden. (dpa)