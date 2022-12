Auf Filmpremiere Claudia Schiffer lässt sich in London blicken

London/Köln – Seltener Auftritt von Claudia Schiffer in der Öffentlichkeit: Das Model begleitete ihren Ehemann, Regisseur Matthew Vaughn, am Montag zur Premiere seines neuen Films „The King's Man: The Beginning“ in London.



Bei eisigen Temperaturen schien die 51-Jährige in einem luftigen und dekolletéfreien Perlenkleid, immerhin war es bodenlangen. Vaughn trug stattdessen eine Mütze, Schal und Winterjacke, um sich gegen die Kälte zu schützen.



Seit 2002 sind Schiffer und Vaughn verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Auftritt im Blitzlichtgewitter gibt es kaum mehr. Das Model hält sein Familienleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit fern. (red)