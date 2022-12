Dortmund/Köln – Auf der Haupttribüne im Signal Iduna Park soll Frederick Lau nach dem Bundesliga-Spitzenspiel angeblich Mitarbeiter des FC Bayern München angespuckt haben. Der Schauspieler und bekennende BVB-Fan bestreitet den Vorfall nach der 2:3-Niederlage von Borussia Dortmund gegen den deutschen Rekordmeister vehement.



Am späten Montagabend bezog der 32-Jährige erstmals Stellung zu den Vorwürfen. „Jeder, der mir sagen will, dass er noch nie Bier abbekommen hat im Stadion, der soll bitte weiterhin die Allianz Arena in München besuchen und nicht zu uns nach Dortmund kommen“, schrieb Lau auf Instagram. „Und sowas nennt man Bierdusche - und nicht spucken“, ergänzte er etwas zynisch.



Frederick Lau bricht sein Schweigen

Das Analyseteam der Münchner saß im Bayern-Dress während des Spitzenspiels der Bundesliga auf der Haupttribüne unterhalb des Logenbereichs des Dortmunder Stadions, wie die „Bild“ berichtete. Nach Abpfiff sollen die Münchner Analysten dann bespuckt worden sein.



„Also bei so einem Top-Spiel geht es ja manchmal drunter und drüber. Aber gespuckt habe ich nicht“, ergänzte Lau, der Vereinsmitglied von Borussia Dortmund ist, in einer Instagram-Story. „Es kann sein, dass vielleicht ein bisschen Getränk in seinen Nacken gelaufen ist. Aber gespuckt habe ich nicht“, machte Lau deutlich.

Der FC Bayern bestätigte dem deutschen Boulevardblatt inzwischen, dass es zu einem Vorfall gekommen war. Ob der Vorfall Konsequenzen oder ein Nachspiel haben wird, ist noch offen.



Frederick Lau mit Annika Lau verheiratet

Lau gehört zu den erfolgreichsten deutschen Schauspielern. In den Kinofilmen „Victoria“ und „Die Welle“ glänzte er besonders.



Er ist mit dem Grimme-Preis und bereits zwei Mal mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet worden. Seit 2015 ist er mit der Schauspielerin Annika Lau, geboren Kipp, verheiratet, sie haben ein gemeinsames Kind. (mbr/dpa)