Der aus „The Voice of Germany“ bekannte Fernsehmoderator Thore Schölermann hat eigenen Angaben zufolge Blutspuren im Innenraum seines Autos entdeckt. Wie er auf der Plattform Instagram schilderte, habe er zunächst befürchtet, eine verletzte Person befinde sich in einer Notlage: „Da hat sich wohl jemand sehr schwer verletzt. Und bei uns ins Auto gesetzt.“

Aufnahmen einer Überwachungskamera hätten gezeigt, wie ein Mann in den Wagen eingestiegen sei. Schölermann wählte daraufhin nach eigener Darstellung den Notruf. Polizei, Suchhunde, Drohnen und die Feuerwehr rückten aus. Die Suche nach einer möglicherweise verletzten Person blieb jedoch ohne Ergebnis.

Thore Schölermann: Polizei sucht nach mutmaßlich verletztem Mann

Nach Angaben der Polizei Köln war der Einsatz in Köln-Sürth durch mehrere blutverschmierte Fahrzeuge ausgelöst worden. Die Beamten entdeckten vor Ort eine Blutspur und ermittelten, dass es zuvor mutmaßlich zu Diebstählen aus zwei Autos sowie zum Aufbruch eines Wohnmobils gekommen war. Die Polizei sucht nach einem möglicherweise verletzten Mann.

Schölermann berichtete unterdessen von Hinweisen aus der Nachbarschaft. Demnach besteht der Verdacht, dass der Unbekannte zuvor versucht haben könnte, in weitere Fahrzeuge einzudringen und sich dabei verletzt habe. Ob der gesuchte Mann tatsächlich für die Taten verantwortlich ist, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Thore Schölermann: „Mein Fehler, absolut keine Frage“

Der ehemalige „taff“-Moderator geht davon aus, dass der Unbekannte die Gelegenheit nutzte, weil Schölermann sein Auto nicht abgeschlossen hatte. Dadurch konnte der Mann ohne gewaltsames Eindringen in den Wagen gelangen.

Der 41-Jährige räumte dieses Versäumnis offen ein: „Mein Fehler, absolut keine Frage.“ Seine Einstellung wolle er deshalb aber nicht ändern: „Diese Sorglosigkeit, die ich da anscheinend auch habe, die will ich mir nicht nehmen lassen.“

Die Polizei Köln ermittelt wegen des Verdachts mehrerer Diebstähle aus Fahrzeugen und eines Aufbruchs eines Wohnmobils. Hinweise zu dem gesuchten Mann nimmt die Polizei Köln entgegen. (jag)