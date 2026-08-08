Ein Reisebus mit deutschen Touristen ist in Norwegen nach einem Medienbericht umgestürzt – es gibt mehrere Verletzte.

Laut dem öffentlich-rechtlichen Rundfunksender NRK, der sich auf Polizeiangaben beruft, sind 34 Deutsche an Bord des Busses gewesen. Mehrere Businsassen wurden demnach bei dem Unfall leicht verletzt. Vier von ihnen seien in Krankenhäuser gebracht worden.

Der Bus war in Zentralnorwegen in der Region Trøndelag unterwegs gewesen, als er den Angaben zufolge auf der Fernstraße E6 in einer Kurve umkippte. Er lag neben der Straße im Grünen auf der Seite. Warum sich der Unfall ereignete, ist noch unklar. Laut dem Medienbericht soll kein anderes Fahrzeug beteiligt gewesen sein. (dpa)