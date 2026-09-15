Der durch den legendären Kinofilm „Das Boot“ bekannt gewordene Schauspieler Ralf Richter ist tot. Ihr Vater sei in der vergangenen Nacht gestorben, schrieben seine Kinder Aline und Maxwell Richter am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung bei Facebook.

In dem Post heißt es: „Für uns ist gerade eine Welt stehen geblieben. Für viele von euch war er Schauspieler, Kultfigur und ein Gesicht, das euch über viele Jahre begleitet hat. Für uns war er vor allem eines: unser Vater. Wir können im Moment kaum Worte dafür finden, was sein Tod für unsere Familie bedeutet.“ Richter wurde 69 Jahre alt.

Sohn berichtet von Herzproblemen

Der „Bild“-Zeitung sagte Maxwell Richter, seinem Vater sei es seit längerem sehr schlecht gegangen, er hatte demnach Herzprobleme. Die beiden erwachsenen Kinder bedankten sich bei den Fans für die Liebe und Wertschätzung für ihren Vater in den vergangenen Jahren.

„Das Boot“ von Regisseur Wolfgang Petersen wurde 1981 ein Welterfolg und brachte vielen Schauspielern den Durchbruch. 1999 spielte Richter in der zum Kultfilm gewordenen Ruhrpott-Komödie „Bang Boom Bang“ den Ganoven Kalle Grabowski und hatte damit einen weiteren großen Erfolg. Richter wurde damals vor der Premiere des Films selbst festgenommen – er wurde später wegen Kokainhandels zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. (afp/sbo)

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