Vier Jahre nach ihrer Eheschließung haben Fabian Hambüchen, der frühere Turn-Olympiasieger, und seine Gattin Viktoria ihre Trennung öffentlich gemacht. Das Paar strebt eine Scheidung an, wie die Zeitschrift „Bunte“ meldet. Berichten zufolge hat die 35-Jährige bereits das gemeinsame Wohnhaus in Wetzlar verlassen.

Auf der Titelseite der aktuellen Ausgabe der Illustrierten ist das Paar neben Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer abgebildet, bei denen ebenfalls über das Ende der Ehe spekuliert wird. Die dazugehörige Überschrift lautet „Scheidung! Warum wir uns wieder trennen“.

Unterschiedliche Zukunftspläne als Grund für die Trennung

Als Anlass für das Scheitern der Beziehung nannten beide voneinander abweichende Lebensvorstellungen. „Wir haben gemerkt, dass unsere Zukunftsvorstellungen weit voneinander abweichen“, teilte Viktoria der Zeitschrift mit. Eine Scheidung sei aus ihrer Sicht der rationalste Schritt, auch wenn er schmerze.

Der 38 Jahre alte Olympiasieger am Reck von 2016 führte den Entschluss auch auf seine persönliche Neuausrichtung zurück. Die Zeit nach dem Abschluss seiner Karriere als Leistungssportler sei sehr bewegt gewesen, so Hambüchen. Er wisse nun, wie er seine Zukunft ausrichten möchte: „Und da haben Vicky und ich gemerkt, dass es auf diesem Weg gemeinsam nicht weitergehen kann.“

Die Bekanntschaft von Hambüchen und der Ernährungsberaterin begann im September 2020 bei einem CrossFit-Training.

Nach der Verlobung auf den Malediven folgte die standesamtliche Hochzeit im Sommer 2022 in Wetzlar. Damals hatte der Turner seine Partnerin gegenüber der „Bild“-Zeitung als Seelenverwandte bezeichnet und geäußert: „Vicky ist die eine oder keine“.

Unmittelbar nach der Hochzeit äußerte er sich gegenüber dem Magazin „Bunte“ ebenfalls sehr positiv. Die Eheschließung sei für ihn von großer Bedeutung, weil er im Privaten das gefunden habe, was er lange gesucht hatte. Das Thema Kinderplanung wurde von beiden bewusst zurückgestellt, um die gemeinsame Zeit als Paar zu nutzen. (jag)