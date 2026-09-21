Die Polizei rollt einen fast 32 Jahre alten Raubmord an einer Lidl-Filialleiterin im niederrheinischen St. Tönis auf. „Vielleicht gibt es jemanden, der heute etwas zum Fall sagen kann, das er damals nicht gesagt hat“, sagte eine Polizeisprecherin in Mönchengladbach. Beziehungen können sich geändert haben, Straftaten verjähren – außer Mord.

Am 25. Januar 1995 waren die bis heute unbekannten Täter gegen 8.30 Uhr in die Lidl-Filiale eingedrungen. Die Filialleiterin Sonja K. war dort mit dem Einräumen von Waren beschäftigt. Sie wurde gefesselt, geknebelt und später erdrosselt. Die Polizei geht von mehreren Tätern aus, die mehrere tausend Mark aus dem Tresor erbeuteten.

Ermittler suchen auch nach dem Schlüsselbund der Getöteten

Gesucht wird unter anderem ein Schlüsselbund der Getöteten, an dem Schlüssel für den Haupteingang und den Tresor hingen und der seit der Tat verschwunden ist. Zudem sucht die Polizei zwei Jugendliche, die sich am Tattag gegen 8.05 Uhr vor dem Haupteingang aufgehalten haben sollen.

Ein identisches Vergleichsstück eines Schlüsselbundes, nach dem in einem Cold Case gesucht wird. Copyright: Polizei Mönchengladbach/dpa

Einer soll ein etwa 15 bis 17 Jahre alter Junge mit einer Größe von rund 1,60 bis 1,65 Metern gewesen sein. Er soll dunkel gekleidet und mit einer Baseballmütze unterwegs gewesen sein. Auch die zweite Person soll dunkel gekleidet gewesen sein. Der Fall ist Teil der Kampagne „Mord verjährt nicht. Der Niederrhein erinnert sich.“

Die Ermittler fragen:

Wer hat zum damaligen Tatzeitpunkt im Bereich der Lidl-Filiale Beobachtungen gemacht und es der Polizei bisher nicht mitgeteilt? Gibt es Zeugen, denen sich der oder die Täter im Laufe der Zeit offenbart haben, sei es auch nur mit Andeutungen?

Die Eltern des Opfers seien mittlerweile gestorben. Die beiden Brüder des Opfers hoffen, dass der Fall doch noch geklärt und die Mörder ihrer Schwester gefunden werden. (dpa/red)