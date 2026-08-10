Weil sich ein Kind auf einem Flug nicht anschnallen ließ, musste ein Flugzeug am Boden bleiben.

Das Kind verhinderte in Kanada den Start eines Passagierflugzeugs. Auf dem Weg zur Startbahn sei das Kind auf seinem Sitz aufgestanden und habe sich geweigert, den Sicherheitsgurt anzulegen, zitierten kanadische Medien am Samstag (Ortszeit) aus einer Mitteilung der Fluggesellschaft Porter Airlines. Alle Versuche der Besatzung sowie des begleitenden Elternteils, das Kind zum Anschnallen zu bewegen, seien erfolglos geblieben.

Die Maschine sollte am vergangenen Donnerstagabend eigentlich von Victoria im Südwesten Kanadas nach Toronto fliegen. Aus Sicherheitsgründen sei sie schließlich zum Terminal zurückgekehrt.

„Es hat sich immer wieder unter seinem Sitz versteckt“

Alle Passagiere hätten das Flugzeug verlassen müssen, hieß es in den Berichten. Bis das Kind und sein Elternteil von Bord gegangen seien und man ihr Gepäck aus dem Flugzeug geladen habe, sei es zu spät für einen erneuten Start gewesen.

Unter den Reisenden habe der Vorfall für Frust gesorgt, berichtete ein Passagier dem Sender CBC. Das Kind habe allerdings nicht trotzig oder außer Kontrolle gewirkt, sondern große Angst gehabt. „Es hat sich immer wieder unter seinem Sitz versteckt“, zitierte der Sender den Passagier. Ein Sprecher der Airline entschuldigte sich bei den Reisenden. Die übrigen Passagiere hätten am folgenden Nachmittag ihren Flug nach Toronto antreten können. (dpa)