Aufgrund verheerender Waldbrände in Südfrankreich musste auch das Prominentenpaar George und Amal Clooney sein Anwesen in Brignoles verlassen. Wie französische Medien und das US-Magazin „People“ berichten, gehört die Familie zu den Bewohnern der Kleinstadt im Département Var, die sich vor den Flammen in Sicherheit bringen mussten. Insgesamt waren am Mittwochabend etwa 40 aktive Feuer im gesamten Land gemeldet.

Clooney-Anwesen in Südfrankreich von Flammen bedroht

Die anhaltenden Brände in der Provence bedrohen nun auch das Anwesen des US-Schauspielers und der Menschenrechtsanwältin. Das Paar, das dort mit seinen beiden neunjährigen Kindern lebt, musste die „Domäne von Canadel“ verlassen. Das historische Landgut aus dem 18. Jahrhundert dient der Familie seit 2021 als Hauptwohnsitz. In Brignoles und der Umgebung mussten zahlreiche Menschen wegen der herannahenden Flammen ihre Häuser verlassen.

Über die Evakuierung informierte George Clooney den Bürgermeister der Stadt, Didier Brémond, in einem persönlichen Schreiben. Darin drückte der Schauspieler seine Sorge über den Zustand des Anwesens aus und betonte zugleich die Verbundenheit mit der Region. Unabhängig davon, ob Schäden entstanden sind, sagten Amal und George Clooney ihre Unterstützung für die Gemeinschaft zu.

Waldbrände in Frankreich: Lage in der Provence eskaliert

Dieses Foto zeigt brennende Vegetation während eines kontrollierten Feuers von Einsatzkräften in einem Wald bei Le Porge nördlich des Bassin d’Arcachon am 30. Juli 2026. In der südwestfranzösischen Region Gironde blieb ein Großbrand trotz steigender Temperaturen stabil. Copyright: AFP

In der Region befinden sich weitere Anwesen bekannter Persönlichkeiten, darunter das „Château Miraval“ von Brad Pitt sowie das Weingut „Château Margüi“ von Regisseur George Lucas. Erst im vergangenen Jahr hatte sich Clooney öffentlich erfreut über das Leben auf dem südfranzösischen Landgut geäußert, da es seinen Kindern ein geschützteres Umfeld abseits des Medieninteresses in Hollywood biete. Ende 2025 erhielt das Paar zudem die französische Staatsbürgerschaft.

Frankreich verzeichnet derzeit eine schwere Waldbrandlage. Während sich die Situation im Département Gironde nahe Bordeaux zuletzt leicht stabilisierte und viele evakuierte Anwohner in ihre Häuser zurückkehren konnten, entstanden im südfranzösischen Département Var neue große Brandherde. Seit Beginn der Großbrände wurden Hunderttausende Menschen vorsorglich aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. (jag)