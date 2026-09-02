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Polizeieinsatz in AugsburgMehrere Verletzte bei Explosion

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Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs.

Nach einer Explosion ist die Augsburger Polizei mit starken Kräften am Hauptbahnhof im Einsatz (Symbolfoto).

Copyright: Daniel Karmann/dpa

Nach einer Explosion in Augsburg läuft ein Polizeieinsatz. Mehrere Menschen wurden verletzt.

In Augsburg kommt es derzeit wegen einer Explosion im Bereich des Hauptbahnhofs zu einem größeren Einsatz. Nach Angaben der Polizei sind der Verkehr und der öffentliche Nahverkehr beeinträchtigt. Demnach explodierte ein bislang unbekannter Gegenstand in einem Gebäudedurchgang.

Mehrere Menschen wurden durch Knalltraumata leicht verletzt, hieß es. Auch Fensterscheiben seien durch die Explosion beschädigt worden. (dpa)