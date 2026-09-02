In Augsburg kommt es derzeit wegen einer Explosion im Bereich des Hauptbahnhofs zu einem größeren Einsatz. Nach Angaben der Polizei sind der Verkehr und der öffentliche Nahverkehr beeinträchtigt. Demnach explodierte ein bislang unbekannter Gegenstand in einem Gebäudedurchgang.

Mehrere Menschen wurden durch Knalltraumata leicht verletzt, hieß es. Auch Fensterscheiben seien durch die Explosion beschädigt worden. (dpa)