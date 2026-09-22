Auf einem Supermarktparkplatz in Güstrow bei Rostock ist ein Kleinkind von einem Transporter überrollt worden und gestorben. Der drei Jahre alte Junge ging mit seiner Mutter am Montagnachmittag am Fahrbahnrand, geriet aus bislang unklarer Ursache auf die Fahrbahn und dann seitlich unter das Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Der 44 Jahre alte Fahrer konnte den Unfall demnach nicht mehr verhindern.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsversuche sei das Kind am Nachmittag in einem Krankenhaus gestorben, hieß es in einer Mitteilung. Gegen den Fahrer sei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet worden. Ein Sachverständiger soll nun die genaue Unfallursache ermitteln. (dpa)