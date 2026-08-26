Auf einem Hamburger Volksfest haben 23 Menschen wegen eines technischen Defekts rund drei Stunden in großer Höhe in einem Kettenkarussell festgesessen. Das Fahrgeschäft war am späten Dienstagabend (25. August) stehen geblieben, teilte die Polizei mit.

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten mit einem Großaufgebot an, um das Karussell sicher wieder auf den Boden zu bringen und eine Panik unter den Fahrgästen zu verhindern. Nach Informationen der „Bild“ befanden sich die Betroffenen in etwa 30 Metern Höhe.

Rettungskräfte sind an einem Fahrgeschäft auf dem Hamburger Dom im Einsatz. Copyright: Bodo Marks/dpa

23 Menschen sitzen drei Stunden in 30 Metern Höhe fest

Kurz nach Mitternacht konnte das Fahrgeschäft wieder in Betrieb genommen werden. Die 23 Fahrgäste stiegen nach Angaben eines Polizeisprechers unverletzt und ohne Unterstützung der Feuerwehr aus. Nun soll unter anderem der TÜV untersuchen, wie es zu dem Vorfall kommen konnte.

Der Hamburger Sommerdom auf dem Heiligengeistfeld in St. Pauli endet an diesem Sonntag. In diesem Jahr findet das Volksfest erstmals fünf statt bislang vier Wochen lang statt. Nach Angaben der Veranstalter kamen im vergangenen Jahr mehr als 1,3 Millionen Besucherinnen und Besucher. (red/dpa)