Knapp vier Wochen nach dem überraschenden Tod von Hayden Panettiere haben Medien in den USA Details zur Todesursache der Schauspielerin veröffentlicht. Die Obduktion war bereits am Tag nach Panettieres Tod abgeschlossen worden, Ergebnisse aber noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt.

Wie das Promi-Portal TMZ berichtet, starb die 36-Jährige demnach an der Substanz Oxycodon, die mit Fentanyl versetzt worden sei. TMZ beruft sich auf geheime Quellen bei den Strafverfolgungsbehörden. Es heißt, die Behörden gingen davon aus, dass Panettiere am Tag ihres Todes eine „tödliche Pille“ genommen habe. Dabei soll es sich um das Opioid-Schmerzmittel gehandelt haben, das mit dem stärkeren und rein synthetisch hergestellten Fentanyl versetzt gewesen sei.

Darüber hinaus heißt es, die Schauspielerin habe in Los Angeles einen „langjährigen Drogendealer“ gehabt, der sie mit mehreren auf dem Schwarzmarkt erhältlichen verschreibungspflichtigen Medikamenten versorgte, darunter auch Oxycodon. Panettiere soll bereits am Tag vor ihrem Tod auf dem Flug von Los Angeles nach South Carolina, wo sie starb, mehrere Drogen konsumiert haben. Diese soll sie von ihrem Dealer bekommen haben. Momentan untersuchten die Behörden die Verbindung Panettieres zu ihrem Dealer genauer.

Brian und Zach Hickerson versuchten Wiederbelebung bei Panettiere

Die Behörden in Greenville County im US-Bundesstaat South Carolina hatten sich zuvor zu den Todesumständen geäußert. Dass Drogen bei Panettieres Tod eine Rolle gespielt haben, war bereits vermutet worden. Am 16. August ging ein Notruf ein, dabei soll angeblich auch das Wort „Überdosis“ gefallen sein. Gegen 13.51 Uhr Ortszeit fanden die Rettungskräfte Panettiere leblos in einer Wohnanlage vor, wo sich die Schauspielerin vorübergehend aufgehalten hatte.

Es wurden Rettungsmaßnahmen eingeleitet, die Reanimation blieb jedoch erfolglos, Panettiere wurde für tot erklärt. Hinweise auf Gewalteinwirkung gab es nicht. Später wurde bekannt, dass Brian Hickerson, mit dem Panettiere eine On-off-Beziehung hatte, gemeinsam mit seinem Bruder Zach versucht hatte, die Schauspielerin wiederzubeleben. Er habe sofort einen Notruf getätigt, während sein Bruder der Schauspielerin Narcan verabreichte, erzählte Zach Hickerson TMZ. Das Notfallmedikament kann als Gegenmittel bei einer Opioid-Überdosierung eingesetzt werden.

Panettiere hatte in der Vergangenheit offen über ihre psychischen Probleme und Drogenmissbrauch gesprochen. Nach der Geburt ihrer Tochter im Jahr 2014 litt sie unter Wochenbettdepression, sie berichtete später auch von Angstzuständen und Medikamentensucht. In den Monaten vor ihrem Tod soll sie schwere Rückenschmerzen und zeitweise Lähmungserscheinungen der Beine gehabt haben. (cme, mit dpa)