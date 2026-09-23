Die Rapperin Ikkimel ist unter die Birder gegangen und hat dem Naturschutzbund (Nabu) Deutschland damit mehr als tausend neue Follower auf Instagram beschert. Der Nabu hatte diese Woche ein Reel veröffentlicht, das die Musikerin und ihr Team beim Vogelbeobachten zeigt.

1.250 neue Follower seien durch den Clip dazugekommen, sagte eine Nabu-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. „Auf Instagram wurde das Video mittlerweile über 1 Million Mal aufgerufen und hat über 85.000 Likes bekommen.“

Es sei das reichweitenstärkste Video in diesem Jahr. Für das reichweitenstärkste Nabu-Video aller Zeiten reiche es nicht ganz, es liege aber sehr weit vorn. Auf einer anderen Plattform hingegen belegt es Platz eins der Nabu-Charts: „Auf TikTok ist es mit 57.000 Likes das erfolgreichste Video bisher.“

„Freue mich, dass meine langjährige NABU-Mitgliedschaft in ist“

Den Nabu hätten viele positive Reaktionen auf das Video erreicht, nicht nur von jungen Menschen. „Freue mich, dass meine langjährige NABU-Mitgliedschaft in ist. Grüße von einer 50‑Jährigen“, habe ein Nabu-Mitglied mitgeteilt.

Der Nabu hatte Ikkimel für das sogenannte Birding-Date angefragt. Bei den Birding-Dates gehen die Naturschützer mit Promis Vögel beobachten. Dadurch sollen bewusst jüngere Menschen angesprochen und für den Naturschutz begeistert werden, so die Sprecherin. (dpa/red)