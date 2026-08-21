Bundespolizisten haben am Donnerstag (20. August) am Hauptbahnhof Herne-Wanne-Eickel einen 18-jährigen Mann kontrolliert, der in einer Bundeswehruniform unterwegs war. Als die Beamten ihn ansprachen, versuchte der junge Mann zunächst, plötzlich zu flüchten. Die Polizisten konnten ihn aber stellen.

Erst nach mehrfacher Nachfrage gab er zu, kein Angehöriger der Bundeswehr zu sein. Auch die Frage nach Waffen verneinte er zunächst, entsprechende Gegenstände bei sich zu tragen.

Polizei schnappt falschen Soldaten in Wanne-Eickel

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte eine Kaltgaswaffe mit CO_2-Kapseln, Holstern und Munition, eine Schreckschusswaffe sowie ein Messer. Der Mann stammt aus Castrop-Rauxel und ist laut Bundespolizei bereits polizeibekannt.

Die Waffen und die Hoheitsabzeichen der Uniform wurden beschlagnahmt, der Mann erhielt einen Platzverweis für den Bahnhofsbereich. Die Bundespolizei hat unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffengesetz sowie wegen des Missbrauchs von Uniformen und Abzeichen Ermittlungen aufgenommen.

Die Bundespolizei bestätigte den Vorgang. Weitere Einzelheiten zu den persönlichen Umständen des Beschuldigten oder möglichen Hintergründen wurden zunächst nicht mitgeteilt. (red)