Beim Aufprall eines Katamarans gegen eine Mauer im Konstanzer Hafen am Bodensee sind mindestens zwölf Menschen verletzt worden. Laut einem Polizeisprecher werden die Betroffenen vor Ort medizinisch versorgt. Wie schwer die Passagiere verletzt sind, sei noch nicht klar.

Die Katamaran-Verbindung bringt stündlich Menschen zwischen Konstanz und Friedrichshafen über den Bodensee. Der Schiffsverkehr im Konstanzer Hafen ist von dem Vorfall nicht beeinträchtigt, wie die Polizei mitteilte. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, sei noch unklar. (dpa/red)