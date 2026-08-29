Der neue norwegische König Haakon VIII. wird sich noch am Samstag (29. August) in einer ersten öffentlichen Ansprache an das Volk wenden. Die Gedenkrede für seinen am Freitag gestorbenen Vater, Harald V., wird um 19 Uhr im Fernsehen übertragen, wie das Königshaus mitteilte.

Am Freitag hatte Haakon, der in der Sekunde des Todes seines Vaters den Thron übernommen hatte, die Regierungsmitglieder im Schloss empfangen. Am kommenden Dienstag (13 Uhr) wird Haakon den vorgeschriebenen Eid auf die Verfassung ablegen. Die norwegische Bevölkerung kann dabei live im Fernsehen zusehen.

König Haakon VIII. und Königin Mette-Marit werden nicht gekrönt

Gekrönt werden Haakon VIII. und seine Frau Königin Mette-Marit nicht – das Zeremoniell wurde in Norwegen bereits 1908 abgeschafft. Möglicherweise wird der neue König seine Regentschaft jedoch in der Kathedrale von Trondheim segnen lassen.

Blumen und Kerzen liegen im Gedenken an Harald V. vor dem Palast in Oslo. Copyright: AFP

Einen Tag nach dem Tod des norwegischen Königs Harald V. sind indes zahlreiche Norweger zu den Rathäusern im Land geströmt, um sich in die dort ausgelegten Kondolenzbücher einzutragen.

Trauer in Norwegen: „Er war eine feste Stütze“

Zu den ersten, die am Samstagmorgen ins Rathaus der Hauptstadt Oslo kamen, gehörte die 68-jährige Unni Zetterquist Thorsen. Sie habe dem verstorbenen Monarchen in ihrer Botschaft für seine „Geduld und Kraft in schwierigen Zeiten“ gedankt, sagte sie der Nachrichtenagentur AFP. „Er war eine feste Stütze.“

In ganz Norwegen wehen die Flaggen auf Halbmast. Ein Datum für die Beisetzung des verstorbenen Monarchen wurde noch nicht festgelegt. Sein Sarg war am Freitagabend vom Krankenhaus zum königlichen Palast gebracht worden. Dort soll er in der Schlosskapelle öffentlich aufgebahrt werden, damit die Norweger persönlich von ihm Abschied nehmen können. (dpa/afp/das)