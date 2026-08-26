Der norwegische König Harald V. wird weiterhin im Osloer Universitätskrankenhaus Rikshospitalet behandelt. Nach Angaben des Palastes vom Montag, 24. August, ist der Zustand des 89-jährigen Monarchen stabil. Neue Aufnahmen zeigen seinen Sohn Kronprinz Haakon bei einem Besuch in der Klinik: Der 53-Jährige fuhr allein im Auto am Nationalkrankenhaus vor.

Bereits am Vortag hatte der Hof bekannt gegeben, dass Harald wegen einer bakteriellen Blutinfektion intravenös mit Antibiotika therapiert wird, nachdem sich sein Befinden über das Wochenende vorübergehend verschlechtert hatte.

Kronprinz Haakon verlässt im Auto das Nationalkrankenhaus, wo sein Vater König Harald V. liegt. Nach einer Meldung des Hofs über den verschlechterten Gesundheitszustand des Monarchen bangen die Norweger um ihr beliebtes Staatsoberhaupt. Copyright: Ole Berg-Rusten/NTB/dpa

Der Monarch war bereits am 17. August in die Osloer Klinik eingeliefert worden. Vorausgegangen war eine Kortisonbehandlung einer hämolytischen Anämie, einer Form von Blutarmut. Nach Angaben des Palastes hatte sich im Zuge der Therapie eine Flüssigkeitsansammlung gebildet, die eine stationäre Überwachung und Versorgung erforderlich machte.

Königin Sonja reist allein nach Trøndelag

Der Klinikaufenthalt führt zu Anpassungen im offiziellen Terminkalender des Königshauses. An der für den Zeitraum vom 31. August bis zum 3. September geplanten Provinzreise nach Trøndelag wird der König nicht teilnehmen können. Königin Sonja (89) wird das Programm wie vorgesehen ohne ihren Ehemann absolvieren.

Ziel der Reise ist der Besuch weiterer norwegischer Kommunen. Dem Königspaar fehlen noch vier der landesweit 357 Gemeinden, um das gesamte Land bereist zu haben. Zwei dieser Stationen stehen auf dem Programm der anstehenden Reise, die verbleibenden beiden sind für Ende Oktober datiert. Über mögliche weitere Terminabsagen will das Königshaus in der kommenden Woche entscheiden.

Kronprinz Haakon führt die Amtsgeschäfte

Während der Rekonvaleszenz des Monarchen übernimmt Kronprinz Haakon als Regent die verfassungsrechtlichen und repräsentativen Aufgaben seines Vaters. Seine Frau, Kronprinzessin Mette-Marit, erholt sich weiterhin von einer Lungentransplantation.

König Harald, der seit 1991 auf dem norwegischen Thron sitzt, hatte in den vergangenen Jahren wiederholt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nach einer Erkrankung während einer Privatreise in Malaysia wurde ihm im März 2024 ein dauerhafter Herzschrittmacher eingesetzt.

Seither gab es immer wieder Spekulationen über eine mögliche Abdankung nach dem Vorbild der dänischen Königin Margrethe II. Harald hält jedoch weiterhin an seinem Amt fest. (jag)