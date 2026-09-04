Rapper Shindy hat wegen eines Rippenbruchs seine geplante Tour absagen müssen. „Schweren Herzens muss ich euch heute mitteilen, dass alle Termine der kurz bevorstehenden Blüte 2-Tour abgesagt sind“, schrieb der 37-Jährige in seiner Instagram-Story.

„Mein Arzt hat mir gestern Nachmittag aufgrund eines schweren Rippenbruchs, den ich mir bei einem Unfall zugezogen habe, Auftrittsverbot erteilt.“ Details zu dem Unfall nannte der Rapper nicht.

Shindy: „Ich bedauere die Situation sehr“

Shindy hatte ursprünglich im Rahmen seiner Blüte 2-Tour im September insgesamt acht Konzerte geben wollen. Das Auftaktkonzert sollte am 4. September in Frankfurt stattfinden. In Nordrhein-Westfalen war ein Auftritt am 13. September in Düsseldorf geplant.

Nun teilte der Rapper mit, dass Fans ihre gekauften Tickets zurückerstattet bekommen, und entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten. „Ich bedauere die Situation sehr und danke euch für euer Verständnis.“

Shindy, der mit bürgerlichem Namen Michael Schindler heißt, hatte 2023 das Album „In meiner Blüte“ herausgebracht. Das Fortsetzungsalbum „Blüte 2“ soll am 30. Oktober erscheinen. Zuletzt hatte Shindy die Single „YMM“ in Zusammenarbeit mit Saliou und Toujour veröffentlicht. (dpa/das/red)