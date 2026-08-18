Nach ihrer Lungentransplantation im Juli trat Kronprinzessin Mette-Marit (52) erstmals wieder öffentlich auf. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, Kronprinz Haakon (53), besuchte die 52-Jährige das Rikshospitalet in Oslo, wo ihr Schwiegervater, König Harald (89), derzeit medizinisch behandelt wird, wie die norwegischen Medien „VG“ und „TV 2“ berichten.

Auf Bildern, die am Dienstag gegen 14 Uhr aufgenommen wurden, ist Kronprinz Haakon am Steuer eines dunklen Fahrzeugs zu sehen, während Mette-Marit neben ihm auf dem Beifahrersitz Platz genommen hat.

König Harald von Norwegen ist erkrankt. (Archivbild) Copyright: AFP

Die Kronprinzessin, die eine große Sonnenbrille und ein farbenfrohes Kopftuch trug, machte den Umständen entsprechend einen entspannten und zugewandten Eindruck. Für sie war dies der erste öffentliche Termin nach ihrer komplizierten Operation, die ebenfalls im Rikshospitalet vorgenommen wurde.

Kronprinz Haakon vertritt den Monarchen

Schon vor dem Eintreffen des Paares waren andere Angehörige der königlichen Familie in die Klinik gekommen, um dem 89 Jahre alten Regenten ihre Aufwartung zu machen. Zu den Besuchern gehörten Haralds ältere Schwester, Prinzessin Astrid (94), und Maud Angelica Behn (23), die älteste Tochter von Prinzessin Märtha Louise.

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon treffen im Nationalkrankenhaus ein. König Harald V. von Norwegen wird im Nationalkrankenhaus behandelt. Copyright: Heiko Junge/NTB/dpa

In den zurückliegenden Wochen befand sich König Harald aufgrund einer Bluterkrankung in Behandlung. Wie der Hof mitteilte, wurde der Monarch am Montag nach einer ärztlichen Kontrolle zur stationären Behandlung in die Klinik eingewiesen. Da Harald bis auf Weiteres arbeitsunfähig ist, führt Kronprinz Haakon vorübergehend die Amtsgeschäfte für seinen Vater.

Prinzessin Ingrid Alexandra hält sich derzeit ebenfalls in Oslo auf. Sie kehrte früher als geplant aus Australien zurück und studiert nun an der Universität, um ihre Familie während der aktuellen gesundheitlichen Probleme zu unterstützen.

Auch Prinz Sverre Magnus ist in Norwegen und bereitet sich auf den bevorstehenden Beginn seines Studiums an einer Hochschule in Lissabon vor.

Marius Borg Høiby, der älteste Sohn von Mette-Marit, hält sich nach seiner Freilassung aus dem Gewahrsam zeitweise auf der königlichen Residenz Skaugum in Asker bei Oslo auf. (red)