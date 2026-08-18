Kurz nach dem Beinahe-Unfall hat am Münchner Flughafen ein Airbus A380 der Lufthansa bei einer Landung zu früh aufgesetzt, wie die Fluggesellschaft auf Anfrage bestätigte. Alle 351 Passagiere konnten am Montag aber das Flugzeug unverletzt verlassen.

Nur wenige Tage zuvor war es beim Start am Münchner Flughafen zu einem Unglück mit einer Boeing 787-9 gekommen. Die Macshine war am Samstag über die Startbahn hinausgerast und – eine Staubwolke hinterlassend – gerade noch abgehoben, wie ein in den sozialen Medien geteiltes Video zeigt. Der Vorfall wird untersucht.

Der neue Zwischenfall vom Montag (17. August) ereignete sich auf exakt derselben Bahn, auf welcher der Start der Vietnam Airlines zur Beinahe-Katastrophe wurde. Das Flugzeug setzte zu früh auf, wie auch RTL berichtete.

Im Bereich der Landebahnschwelle sei es zu einer Beschädigung der Landebahnbefeuerung gekommen, so eine Sprecherin. Die Passagiere blieben jedoch unverletzt und konnten die Maschine kurz darauf verlassen. (dpa/jv)