Ein Mann ist nach einem Streit zwischen mehreren Menschen in Berlin auf offener Straße angeschossen und dabei tödlich verletzt worden.

Sanitäter versuchten, den 30-Jährigen wiederzubeleben, er starb aber noch am Tatort im Stadtteil Charlottenburg, wie die Polizei auf X mitteilte.

Nachdem die Polizei zunächst von mehreren Tätern ausging, sucht sie jetzt konkret nach einer tatverdächtigen Person. Diese flüchtete mit einem Fahrzeug vom Tatort.

Fall reiht sich in eine beunruhigende Serie ein

Am Sonntag (9. August) gegen 23.50 Uhr waren auf dem Hardenbergplatz vor dem Bahnhof Zoo Schüsse abgefeuert worden. „Nach bisherigen Erkenntnissen waren zunächst mehrere Personen in einen Streit geraten, bevor aus der Gruppe heraus Schüsse auf den 30-Jährigen fielen“, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Die 1. Mordkommission des Landeskriminalamtes ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Die Ermittlungen zur Identität aller beteiligten Personen und den Hintergründen der Tat dauern an.

Die Leiche des Opfers soll am Montag obduziert werden. Die Spurensicherung am Hardenbergplatz war am Morgen weitgehend abgeschlossen.

Der Fall reiht sich in eine beunruhigende Serie ein. Erst am Freitagabend war in Berlin-Kreuzberg ein 22-Jähriger vor einem Café angeschossen worden. „In Berlin vergeht kaum eine Nacht, in der nicht irgendjemand zur Schusswaffe greift“, hatte Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP), im März gesagt. (dpa)