Ein Zivilpolizist ist am Mittwochabend (26. August) von einem Unbekannten in einem fliehenden Mercedes angefahren und leicht verletzt worden. Zuvor habe die Polizei das Auto in Dortmund einer Kontrolle unterziehen wollen, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Fahrer sei jedoch mit hoher Geschwindigkeit vor der Kontrolle geflohen.

Als das Auto anschließend auf einem Parkplatz gehalten habe, näherten sich die Zivilpolizisten. Unvermittelt sei der Fahrer erneut schnell weggefahren, dabei habe er mit dem Außenspiegel des Autos den Zivilpolizisten getroffen. Der Beamte sei gestürzt und habe sich leicht verletzt. Der Autofahrer sei anschließend nicht erneut angetroffen worden, so der Sprecher. (dpa/red)