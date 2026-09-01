Bei einem Messerangriff im Zentrum von New York ist am Montag ein Mensch getötet und ein weiterer verletzt worden. Das zweite Opfer werde im Krankenhaus behandelt und befinde sich in stabilem Zustand, sagte Bürgermeister Zohran Mamdani vor Journalisten. Die mutmaßliche Angreiferin wurde nach seinen Angaben von der Polizei erschossen. Einen terroristischen Hintergrund schloss die Polizei zunächst aus.

US-Medien hatten zuvor über den Angriff an einem bei Touristen beliebten Ort berichtet. Demnach soll eine Frau mit zwei Messern auf zwei Menschen eingestochen haben, bevor sie von Einsatzkräften gestoppt wurde.

Ein Todesopfer bei Messerattacke am New Yorker Times Square

„Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen haben wir keinen Grund zu der Annahme, dass es sich um eine Terrortat handelt“, erklärte New Yorks Polizeichefin Jessica Tisch. Die 49-Jährige sei den Behörden wegen Vorfällen im Zusammenhang mit ihrer psychischen Gesundheit bekannt gewesen.

Nach Angaben von Tisch griff die Frau zunächst einen 68-jährigen Mann an und stach ihm in den Bauch. Anschließend habe sie sich einer 32-jährigen Frau genähert und auch auf sie eingestochen. Die Frau erlag später ihren schweren Verletzungen.

Die Polizeibeamtinnen und -beamten hätten rund vier Minuten lang versucht, mit der Angreiferin zu sprechen. Wiederholt forderten sie sie auf, die Messer niederzulegen. „Sie weigerte sich jedoch“, sagte Tisch. Während des Gesprächs habe die Frau zu den Polizisten gesagt: „Ich werde nichts fallen lassen. Ich würde euch beide lieber umbringen.“

Ein Augenzeuge berichtete dem Lokalsender PIX11, die Verdächtige habe zwei Messer in den Händen gehalten und sei zunächst mit einem Taser außer Gefecht gesetzt worden. Danach sei sie auf die Beamten zugerannt. Daraufhin hätten die Polizisten nach Angaben des Zeugen zwei Schüsse auf die Frau abgegeben. (mbr/afp)