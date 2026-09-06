Ein Frachtflugzeug des Amazon-Konzerns ist bei der Landung in Miami am Sonntag über die Landebahn hinausgeschossen. Behördenangaben zufolge rammte die Frachtmaschine „mehrere Fahrzeuge“ und geriet in Brand. Nach Angaben der Feuerwehr ereignete sich das Unglück am frühen Nachmittag (Ortszeit). Auf Videos war zu sehen, wie Rauch aus einer Boeing 767 aufstieg.

Mehr als 60 Feuerwehrleute seien am Ort des Unfalls, „bei dem ein Flugzeug über die Piste hinausgeschossen ist und mehrere Fahrzeuge in der Nähe des Internationalen Flughafens von Miami gerammt hat“, teilte die Feuerwehr im Onlinedienst X mit. Derzeit bemühe sie sich, das Feuer zu löschen und den Gesundheitszustand der betreuten Personen zu ermitteln.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA erklärte, das Frachtflugzeug mit der Flugnummer Prime Air 7598 sei aus Puerto Rico gekommen. Es werde eine Untersuchung eingeleitet. (afp)