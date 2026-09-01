Bei einer wilden Schießerei im niederländischen Dorf Overasselt nahe der deutschen Grenze ist mindestens ein Mensch getötet worden. Zwei Polizisten wurden verletzt. Es habe mehrere Festnahmen gegeben, teilte die Polizei mit. Die Polizei schließt nicht aus, dass sich noch mehrere bewaffnete Personen in dem Dorf befinden. Der Ort wurde zum großen Teil abgesperrt. Die örtliche Grundschule ist geschlossen.

Nach Medienberichten handelt es sich um einen Konflikt in einer Drogenbande. Die Tageszeitung „De Telegraaf“ veröffentlichte Aufnahmen, auf denen mehrere schwer bewaffnete Personen zu sehen sind. Dutzende junge Männer sollen durch das Dorf gelaufen sein.

Die Schießerei war am frühen Morgen gegen 4 Uhr. Polizei und Hilfsdienste waren nach Angaben der Polizei schnell zur Stelle. Zwei verletzte Polizeibeamte wurden demnach ins Krankenhaus eingeliefert. Sie sind nach Angaben der Polizei nicht lebensgefährlich verletzt. (dpa/red)