Die Woche startet mit einem Mix aus Sonne, Wolken und Regen für die Menschen in NRW. Besonders am Dienstag und Mittwoch könnte es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nass werden.

Am Sonntagnachmittag und am Abend sind einzelne Gewitter möglich, dabei schließt der DWD auch lokal begrenzten Starkregen nicht aus. Starke bis stürmische Böen können vereinzelt auftreten.

Der Montag startet laut Prognosen noch mit einigen Nebelfeldern und Wolken. Diese können sich im Laufe des Tages immer weiter auflockern und die Sonne zeigt sich immer mehr. Es bleibt meist trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 24 Grad, in höheren Lagen bis 19 Grad.

Hohe Temperaturen und Gewitter möglich

Auch der Dienstag beginnt den Meteorologen zufolge mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Gegen Abend können von Nordwesten her Schauer und Gewitter aufziehen. Starkregen und stürmische Böen sind lokal begrenzt möglich. Es können Temperaturen bis 27 Grad erreicht werden.

Am Mittwoch ist es überwiegend bewölkt, teilweise kann es laut Prognosen auch Schauer geben. Nachmittags und abends sind Gewitter mit Starkregen möglich. Die Temperaturen bleiben dabei unter 20 Grad. (dpa/red)