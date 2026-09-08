Nach dem Tod von König Harald V. kommt das offizielle Leben am norwegischen Hof für vier Wochen nahezu zum Stillstand. Wie das Königshaus in Oslo mitteilte, gilt nach dem Staatsbegräbnis am 9. September eine einmonatige Hoftrauer bis einschließlich 9. Oktober. In dieser Phase sagt die Königsfamilie sämtliche regulären Termine ab.

Ausgenommen von dieser Pause sind lediglich verfassungsrechtlich vorgeschriebene Pflichten des neuen Monarchen König Haakon. Dazu zählen unter anderem die traditionellen Staatsratssitzungen, unverzichtbare Audienzen sowie die feierliche Eröffnung des norwegischen Parlaments Storting.

Trauer um König Harald V.: Norwegisches Königshaus zieht sich vier Wochen zurück

Während der Trauerzeit treten die Mitglieder des Königshauses und die Palastmitarbeiter ausschließlich in dunkler Trauerkleidung oder in Uniformen mit schwarzen Trauerbändern auf. Bereiche im königlichen Schloss in Oslo sowie in weiteren Residenzen, die üblicherweise für Besucher zugänglich sind, bleiben für den Publikumsverkehr komplett geschlossen.

König Harald V. war am Freitag, 28. August, im Alter von 89 Jahren im Nationalkrankenhaus in Oslo gestorben. Bis zur Beisetzung liegt sein Sarg in der Schlosskapelle aufgebahrt. Die Trauerfeier findet am Mittwoch, 9. September, um 13.00 Uhr in der Osloer Kathedrale statt.

Zu dem Staatsakt werden zahlreiche internationale Gäste erwartet, darunter das dänische Königspaar, die schwedische Königsfamilie, Mitglieder des niederländischen Königshauses sowie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Aus Respekt vor dem verstorbenen Monarchen dürfen am Tag des Staatsbegräbnisses in ganz Oslo keine weiteren Beisetzungen stattfinden; andere Trauerfeiern müssen verschoben werden.

Erst nach Ablauf der Hoftrauer am 9. Oktober will der Hof seine öffentlichen Aktivitäten schrittweise wieder aufnehmen. Termine, die noch zu Lebzeiten von König Harald für den Herbst angesetzt worden waren, wurden größtenteils gestrichen. Der Palast erarbeitet derzeit einen neuen Kalender für den Beginn der Regentschaft von König Haakon.