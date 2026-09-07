Ein Landwirt hat am Niederrhein fast seine gesamte Zwiebelernte auf einer Straße verloren und damit einen Motorradfahrer zu Fall gebracht. Mit seinem Traktor war der Landwirt auf einer Bundesstraße bei Niederkrüchten unterwegs. Ohne dass der Mann es merkte, öffnete sich die Ladeklappe seines Anhängers. Über eine Strecke von 700 Metern verteilte sich die Zwiebelernte über die Fahrbahn.

Ein Motorradfahrer erkannte die Gefahr zu spät und stürzte auf der rutschigen Fahrbahn. Mit viel Glück habe er sich aber nicht verletzt, teilte die Polizei mit. Die Fahrbahn sei anschließend durch eine Spezialfirma gereinigt worden. (dpa/red)