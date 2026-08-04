Ein Mann ist in einem Schlauchboot auf der Ruhr eingeschlafen und hat damit einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst. Passanten hatten am Montagabend den Notruf gewählt, nachdem sie den Mann regungslos in dem Boot auf dem Fluss gesehen hatten, wie die Feuerwehr mitteilte. Auf Rufe soll er nicht reagiert haben.

Einsatzkräfte von Feuerwehr und DLRG weckten den Mann auf seinem Boot auf. Er sei dann selbst zum Ufer gepaddelt und habe keine medizinische Hilfe benötigt, hieß es weiter. Er war zuvor von Sanitätern untersucht worden.

Nach dem Notruf waren DLRG und Feuerwehr mit mehreren Booten und Tauchern zum Einsatzort ausgerückt. Der Einsatzort lag direkt unterhalb eines Wehres. (dpa/red)