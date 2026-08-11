Ein Großeinsatz gegen Drogenhandel und Eigentumskriminalität läuft seit den frühen Morgenstunden in der Städteregion Aachen. Die Maßnahmen finden unter anderem in Aachen, in Würselen und in Herzogenrath statt, wie die Polizei mitteilte. Dort seien mehrere Durchsuchungs- und Vollstreckungsmaßnahmen vorgenommen worden.

„Ziel des Einsatzes ist es, gegen mutmaßliche Täterinnen und Täter vorzugehen sowie Beweismittel zu sichern“, hieß es. Dabei sei die Polizei Aachen auch durch das Spezialeinsatzkommando (SEK) unterstützt worden. Die Polizei wolle nach Abschluss der Maßnahmen über die Ergebnisse informieren. (dpa/red)