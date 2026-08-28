Im Alter von nur 34 Jahren ist der Monarch des traditionellen Tooro-Königreichs in Uganda, Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, gestorben, Das teilte der Premierminister des Landes mit. König Oyo, einst im Alter von drei Jahren gekrönt, wurde im vergangenen Jahr vom Guinness-Buch der Rekorde als jüngster König der Welt anerkannt.

Der ugandische Präsident Yoweri Museveni hatte die traditionellen Königreiche des ostafrikanischen Landes wieder eingesetzt, nachdem der damalige Präsident Milton Obote die Monarchien im Land in den 1960er Jahren abgeschafft hatte.

Sportfan und Umweltschützer

Den regierenden Königen ist es jedoch gesetzlich untersagt, sich politisch zu betätigen. Sie nehmen lediglich an Kampagnen etwa zum Umweltschutz oder Gesundheit teil und spielen eine zeremonielle Rolle bei der Einsetzung von Clan-Chefs.

Die ugandischen Medien, darunter Fernsehsender, Zeitungen und soziale Netzwerke, berichten ausführlich über den Tod des verehrten jungen Königs, der ein begeisterter Sportfan und Umweltschützer war. (dpa/red)