Ein Passagier soll auf einem Flug der Batik Air Malaysia von Kuala Lumpur nach Kochi in rund 9000 Metern Höhe versucht haben, die Notausstiegstür zu öffnen. Das berichtet das US-Magazin „People“. Dabei kam es an Bord zu dramatischen Szenen.

Batik Air: Passagier will in 9000 Metern Höhe Notausstieg öffnen

Auf dem Flug OD231 von Kuala Lumpur nach Kochi soll der 36-jährige Jamsheer A. auf Sitzplatz 12A zwischen 21.30 Uhr und 23.05 Uhr plötzlich die Verkleidung des Notausstiegs beschädigt und versucht haben, die Tür zu öffnen. Nach Angaben der Behörden habe es zuvor keine Provokation gegeben.

Passagiere und Besatzungsmitglieder, die den Mann von seinem Vorhaben abhalten wollten, soll er dabei massiv bedroht haben. Schließlich eskalierte die Situation an Bord: Crew und Mitreisende überwältigten den 36-Jährigen und fixierten ihn mit Kabelbindern.

Mann wird mit Kabelbindern fixiert

Gegen 2.40 Uhr landete die Boeing 737-800 am Flughafen von Kochi. Dort wurde Jamsheer A. festgenommen. Die Polizei warf ihm zunächst Nötigung, das Verweigern von Sicherheitsanweisungen sowie die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit vor. Im Laufe der Ermittlungen wurde der Tatvorwurf um versuchten Mord erweitert.

Passagier nennt spontanen Drang als Motiv

Zu seinem Motiv soll der 36-Jährige bei der ersten Vernehmung gesagt haben, dass er während des Fluges plötzlich das Gefühl gehabt habe, sterben zu wollen. Die Polizei fand nach eigenen Angaben zunächst keinen Hinweis auf eine Provokation. Nun soll sein psychischer Zustand genauer untersucht werden.

Der Mann arbeitet seit rund zehn Jahren in Malaysia bei einem Unternehmen eines Freundes. Er war gerade auf dem Weg nach Kerala im Südwesten Indiens, um dort sein neugeborenes Kind zu besuchen.

Batik Air Malaysia ist eine malaysische Fluggesellschaft mit Sitz in Petaling Jaya. Die Airline wurde 2012 unter dem Namen Malindo Air gegründet und gehört zur indonesischen Lion Air Group. Seit 2022 trägt sie den Namen Batik Air Malaysia. Sie bedient vor allem Verbindungen innerhalb Süd- und Südostasiens sowie nach Australien und verbindet dabei zahlreiche Ziele in der Region. (jag)