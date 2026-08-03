Eine Schlange in einem Regionalexpress hat in der Nacht einen Polizeieinsatz am Bochumer Hauptbahnhof ausgelöst. Polizisten fanden die Kornnatter in einem zugeknoteten Plastikmüllbeutel im Mülleimer des Zuges und befreiten das Tier.

Die Schlange wurde an die Feuerwehr übergeben. Copyright: Bundespolizeiinspektion Dortmund/dpa

Ein Zugbegleiter hatte die Beamten alarmiert. Er hatte zuvor beobachtet, wie die Frau versuchte, die Schlange in einem Mülleimer des Zuges zu verstecken. Die mutmaßliche Besitzerin, eine 37 Jahre alte Frau, trafen die Polizisten wenig später in einem anderen Wagen an. Sie gab an, die ungiftige Kornnatter seit etwa einem Jahr zu besitzen. Inzwischen sei ihr das Tier aber „zu langweilig und zu kostspielig“ geworden.

Nach ihren Angaben wollte sie die Schlange nicht einfach aussetzen. Stattdessen habe sie vorgeben wollen, das Reptil im Zug gefunden zu haben, damit das Bahnpersonal es übernimmt. Die Bundespolizei leitete gegen die Frau ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. Die Kornnatter wurde anschließend in die Obhut der Feuerwehr Bochum gegeben. (dpa)