Presley Gerber, Sohn des früheren Supermodels Cindy Crawford und Unternehmers Rande Gerber, ist tot. Der 27-Jährige starb am Sonntag (20. September) in Los Angeles in einer Rehabilitationseinrichtung, wie US-Medien mit Verweis auf Unterlagen des „Los Angeles Medical Examiner“ berichteten. Zur Todesursache war zunächst nichts bekannt.

„Die Familie bittet um Privatsphäre während dieser sehr schweren und schmerzvollen Zeit“, hieß es im Statement eines Sprechers der Familie, das unter anderem der US-Zeitschrift „People“ vorlag. Zuerst hatte das Promi-Portal „TMZ“ über Gerbers Tod berichtet.

Beide Kinder von Rande Gerber und Cindy Crawford, Kaia und Presley Gerber (von links nach rechts), sind ebenfalls Models geworden. (Archiv) Copyright: Joel C Ryan/Invision/AP/dpa

Wie seine zwei Jahre jüngere Schwester Kaia war auch Presley Gerber in die Fußstapfen der berühmten Mutter getreten und hatte als Model gearbeitet. Der 1999 im US-Bundesstaat Kalifornien geborene Promi-Spross hatte laut „People“ zuletzt in Podcasts, aber auch auf seinem Instagram-Kanal seine psychischen Probleme thematisiert.

Cindy Crawford zählt zu den prägendsten Supermodels der 1990er-Jahre. Gemeinsam mit Naomi Campbell, Linda Evangelista und anderen machte sie das Modeln zu einem Teil der Popkultur. Weltberühmt ist auch seine Schwester Kaia Gerber geworden: Sie ist erfolgreich als Model und arbeitet zudem als Schauspielerin. (dpa/red)