„Sommerhaus der Stars“Nach Fremdgeh-Eklat – Anya Elsner rechnet mit Nico Legats Freundin ab

In der ersten Folge der neuen Staffel von „Sommerhaus der Stars“ wurde das Fremdgehen von Nico Legat (28) mit Anya Elsner (22) thematisiert – jetzt bezieht sie Stellung.

Direkt zum Auftakt werden brisante Themen verhandelt. Ein Geständnis von Reality-Darsteller Nico Legat über seinen Fehltritt löst umgehend Konsequenzen aus.

Inzwischen hat sich Anya Elsner zu Wort gemeldet, mit der Legat während der Dreharbeiten zu „Prominent verwandt“ fremdgegangen war. Insbesondere die Äußerungen von Legats Partnerin Laura Parrinello (26) will sie nicht unkommentiert lassen.

Nico Legat ging seiner aktuellen Freundin Laura (26) fremd

Das Geständnis der Untreue von Nico Legat versetzt auch die übrigen Kandidatinnen und Kandidaten in Erstaunen. Zunächst verschweigt er dabei, dass er auch seine aktuelle Partnerin Laura bereits betrogen hat.

„Das ist eine Sache, was uns beide angeht, das haben wir aufgearbeitet“, erläutert Nico in der Episode. Kandidatin Anita Latifi spricht Nico Legats derzeitige Freundin jedoch in einer direkten Unterhaltung darauf an.

Nico Legat (28) und seine Freundin Laura Parrinello (26)(Archivbild) Copyright: Christoph Reichwein/dpa

Laura räumt den Seitensprung von Nico ihr gegenüber ein. Mittlerweile hat sie ihm anscheinend verziehen und schaut auf eine gemeinsame Zukunft, obwohl sie den Vorfall nach eigener Aussage „nicht vergessen“ habe. In einem Interview mit Nico zusammen bewertet sie die Affäre mit der Anmerkung, sie sei mit einer „Hässlichen“ geschehen.

Anya Elsner kontert jetzt via Social Media

Diese Bemerkung möchte die betroffene Anya Elsner allerdings nicht hinnehmen. Sie äußerte sich auf Instagram kurz nachdem die Episode auf RTL+ verfügbar war.

„Wir waren eigentlich von Anfang an ziemlich close miteinander und dann ist es halt einfach so passiert“, schildert sie die Annäherung mit Nico Legat, dem Sohn von Thorsten Legat.

Sie führt weiter aus, Nico habe signalisiert, sich auch „draußen“ eine Beziehung mit ihr vorstellen zu können. Anscheinend hat er ihr Avancen gemacht. Über seine früheren TV-Auftritte war sie zu dem Zeitpunkt nicht im Bilde.

„Unfassbar fragwürdig“: Elsner kritisiert Laura für ihre Aussage ihr gegenüber

Ihre schärfste Kritik richtet sie anschließend gegen die derzeitige Partnerin von Nico Legat. Deren Äußerungen seien „unfassbar fragwürdig“ und hätten sie stark verärgert. Sie habe Laura bereits zu jener Zeit via Instagram alles berichtet. Seit dem Dreh von „Prominent verwandt“ habe sie beinahe jeden Tag mit ihr kommuniziert.

Anya kann nicht verstehen, dass sie derartige Bemerkungen macht, obwohl sie beruflich mit psychisch anfälligen Personen zu tun hat. „Girls Support Girls gibt’s bei dir nicht so, oder?“, stellt sie als Frage in den Raum, die an Laura gerichtet ist.

Laut Anyas Darstellung sollen die in der Sendung ausgestrahlten Aufnahmen nicht die vollständige Geschichte zeigen. „Es macht mich traurig, weil Laura, ich mochte dich, ich mochte dich wirklich als Mensch“, erklärt Anya in ihrer Stellungnahme. (red)