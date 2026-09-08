„Sommerhaus der Stars“Diese Promi-Paare treten in der neuen RTL-Staffel an

Das „Sommerhaus der Stars“ öffnet wieder seine Türen – und für die prominenten Paare beginnt damit ein turbulenter Mix aus Challenges, großen Emotionen und jeder Menge Zündstoff. Wir stellen die Kandidatinnen und Kandidaten des diesjährigen Jahrgangs des beliebten RTL-Formats vor.

TV-Kommissar Michael Naseband und Freundin Shelly Copyright: RTL / Lena-Luise Grellert

Michael Naseband & Shelly Braun: Der Ex-Kommissar zieht ein

Zu den bekanntesten Gesichtern dieser Staffel gehört Michael Naseband, der als Ermittler in der Sat.1-Serie „K11 – Kommissare im Einsatz“ zum TV-Star wurde. Der ehemalige Polizist hat also bereits jede Menge Kameraerfahrung – allerdings dürfte das Leben mit sieben weiteren Paaren auf engstem Raum noch einmal eine ganz andere Herausforderung werden. Begleitet wird er von seiner Freundin Shelly Braun.

Sänger- und Künstlerpaar Giovanni Weisheit und Vanessa Neigert Copyright: RTL / Lena-Luise Grellert

Vanessa Neigert & Giovanni Weisheit: Schlager trifft Akrobatik

Vanessa Neigert machte sich durch „Deutschland sucht den Superstar“ einen Namen und stand später bei „Let’s Dance“ auf dem Tanzparkett. In Bocholt tritt die Schlagersängerin gemeinsam mit dem Entertainer und Akrobaten Giovanni Weisheit an. Statt Bühne und Scheinwerferlicht warten nun Spiele und Nominierungen auf die beiden.

Reality-Star Nico Legat und Freundin Laura Copyright: RTL / Lena-Luise Grellert

Nico Legat & Laura Parrinello: Ungewöhnliches Kennenlernen

Nico Legat, Sohn von Ex-Fußballprofi und Reality-Urgestein Thorsten Legat, kennt das Leben vor Kameras inzwischen bestens. Er war unter anderem bei „Temptation Island“, „Prominent getrennt“ und „Das große Promibüßen“ zu sehen.

Seine Freundin Laura Parrinello kommt hingegen aus einem völlig anderen Bereich: Sie ist gelernte Krankenschwester. Kennengelernt haben sich beide 2025 während Nicos Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik. Nico hatte sich dort wegen seiner Alkohol- und Drogenprobleme in Behandlung begeben, Laura absolvierte zu dieser Zeit ihr Examen und war als Pflegekraft vor Ort. Aus der Begegnung wurde eine Beziehung. Nun stellt sich das Paar gemeinsam den Herausforderungen im Sommerhaus.

Reality-Pärchen Sandro und Michelle Daniaux Copyright: RTL / Anne Werner

Michelle Daniaux & Sandro Ritzini: Bei „Temptation Island VIP“ fing alles an

Michelle Daniaux und Sandro Ritzini verfügen beide über reichlich TV‑Erfahrung. Bereits 2022 begegneten sie sich bei „Temptation Island VIP“, damals jedoch noch nicht als Paar: Michelle stellte dort ihre Beziehung mit Gigi Birofio auf die Probe, Sandro gehörte zu den Verführern.

Michelle nahm zudem an „Ex on the Beach“ und „Prominent getrennt“ teil, Sandro an „Are You The One?“. Rund ein Jahr nach ihrem ersten TV-Aufeinandertreffen kamen sie zusammen, inzwischen sind sie verlobt.

Rapperin Anita Latifi und Ehemann Fabrice Copyright: RTL / Anne Werner

Anita Latifi & Fabrice Neda: Rap, Reality und viel Zündstoff

Anita Latifi bringt reichlich Musik- und Fernseherfahrung mit ins Sommerhaus. Die Rapperin wurde 2014 durch „DSDS“ bekannt und nahm später an „Kampf der Realitystars“ sowie „Das große Promibüßen“ teil.

Ihr Ehemann Fabrice Neda stand bislang kaum in der Öffentlichkeit – für ihn ist der Einzug daher ein Sprung ins kalte Wasser. Anita und Fabrice sind das einzige verheiratete Paar der diesjährigen Staffel und zudem Eltern.

Reality-Star Hati Suárez und "Köln 50667"-Star Alexander Molz Copyright: RTL / Anne Werner

Hati Suárez & Alexander Molz: Zwei „Köln 50667“-Gesichter

Hati Suárez und Alexander Molz verbindet nicht nur ihre Beziehung, sondern auch eine gemeinsame TV-Vergangenheit in Köln: Beide gehörten bereits zum Cast der RTLZWEI-Serie „Köln 50667“. Alexander wurde dort als Pablo „Chico“ Alvarez bekannt, Hati stieß später zur Serie.

Kurios: Obwohl beide für „Köln 50667“ vor der Kamera standen, begegneten sie sich am Set nie. Persönlich lernten sie sich erst Jahre später kennen. Hati Suárez wurde vor allem durch „Germany Shore“ bekannt und war später unter anderem auch bei „Kampf der Realitystars“ zu sehen.

Reality-Pärchen Tano und Anna Copyright: RTL / Lena-Luise Grellert

Anna Lisson & Tano Milingi: Aus der Dating-Show ins Sommerhaus

Anna Lisson und Tano Milingi lernten sich bei „Are You The One?“ kennen und lieben. Ihre Beziehung begann damit bereits vor laufenden Kameras. Der Start ihrer Beziehung verlief jedoch alles andere als reibungslos: Obwohl sich die beiden bereits näherkamen, schlief Tano mit einer anderen Kandidatin und erzählte Anna zunächst nichts davon.

In Bocholt müssen sie nun nicht nur als Paar funktionieren, sondern sich auch gegen die Konkurrenz behaupten. Ob ihnen ihre Erfahrung aus der Dating-Show dabei hilft?

Rapper Ferry und Yoga-Lehrerin Kathy Copyright: RTL / Anne Werner

Ferry Pall & Kathy Hartlieb: Rapper trifft Yoga-Lehrerin

Ferry Pall ist ein österreichischer Rapper und erreichte 2024 bei „Die Bachelorette“ das Finale. Seine Freundin Kathy Hartlieb arbeitet als Yoga-Lehrerin und hatte bislang kaum Berührungspunkte mit dem Genre. Kennengelernt hat sich das Paar allerdings nicht im Fernsehen, sondern über die Dating-App Bumble.

Nachrücker Paar Marcell (l.) und Julian Copyright: RTL / Lena-Luise Grellert

Julian F. M. Stoeckel & Marcell Damaschke: Die Nachrücker mit TV-Erfahrung

Als Nachrücker ziehen außerdem Entertainer und Reality-Urgestein Julian F. M. Stoeckel und sein Partner Marcell Damaschke ins Sommerhaus. Stoeckel ist seit Jahren aus zahlreichen TV- und Reality-Formaten bekannt und dürfte entsprechend wissen, wie das Spiel funktioniert. Gemeinsam nahm das Paar bereits an der „CoupleChallenge“ teil und belegte dort 2025 den fünften Platz. Reality-Neulinge sind die beiden also nicht.

Alte Bekanntschaften und offener Beef

Ganz ohne Vorgeschichte treffen die Paare nicht aufeinander. Das größte Konfliktpotenzial bringen Anita Latifi und Hati Suárez mit. Beide standen 2025 bei „Kampf der Realitystars“ gemeinsam vor der Kamera – und gerieten dort heftig aneinander. Danach ging die Fehde in den sozialen Netzwerken weiter.

Auslöser waren unter anderem unterschiedliche Ansichten über Hatis Annäherung an Daymian Weiß sowie gegenseitige öffentliche Vorwürfe. Seitdem gelten die beiden als öffentlich zerstritten. Hati legte später sogar noch einmal nach und forderte Anita öffentlich zu einem Boxkampf heraus.