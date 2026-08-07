Zum Start ins heiße Wochenende wärmt sich der heutige Freitag langsam auf. Es bleibt heiter und zeitweise wolkig, über Mittag vorübergehend auch stärker bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Im Norden sind ein paar Tropfen Regen zu erwarten, ansonsten bleibt es in Nordrhein-Westfalen niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 25 Grad, im höheren Bergland stagniert das Thermometer bei rund 18 Grad. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest bis Nord.

Sonne pur am Samstag – warm und trocken

In der Nacht zum Samstag ziehen einige Wolken auf, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen fallen auf sieben bis zwölf Grad. Am Samstag versprechen Meteorologen Sonne pur: Die Temperaturanzeige auf dem Thermometer klettert auf bis zu 30 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind aus östlichen Richtungen.

Am Sonntag legt der Sommer noch eine Schippe drauf: Mit bis zu 34 Grad werden noch höhere Temperaturen erwartet. Im Laufe des Nachmittags sind allerdings einzelne Schauer und Gewitter nicht ausgeschlossen. (dpa/red)