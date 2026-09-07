In den vergangenen Tagen gab es in Nordrhein-Westfalen mehrere Polizeieinsätze, die im Zusammenhang mit Anschlägen auf die Energie-Infrastruktur stehen. Nun sollen am Montagnachmittag Sprengvorrichtungen neben der Autobahn 4 gefunden worden sein, wie der WDR berichtet. Die A4 ist daher in Höhe Langerwehe zwischen Kreuz Aachen und Eschweiler in beide Richtungen voll gesperrt.

Unter den Stromtrassen an der Autobahn sollen dort die Sprengvorrichtungen angebracht worden sein. Der Verkehr wird demnach in Fahrtrichtung Köln ab Eschweiler-Ost abgeleitet.